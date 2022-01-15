صحفي إيطالي: لا يمكن لبرلسكوني شغل منصب الرئاسة لأنه أصبح "باليا"

A + A -

اعتبر فيتوريو فيلتري، رئيس تحرير صحيفة "ليبيرو" الإيطالية، أنه لا يمكن لزعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني ترؤس الجمهورية لأنه "أصبح رجلا باليا"، حسب تعبيره.

وقال فيلتري في تصريحات متلفزة الجمعة: "أعتقد أن إرسال برلسكوني إلى قصر كويرينالي (مقر الرئاسة الإيطالية) عملية مستحيلة أكثر من أي شيء آخر، لأنني لا أعتقد أنه سيحظى بأصوات كافية لذلك".

وأضاف: "مقتنع بأنه بدلا من ذلك سيكون دراغي رئيسا، لأنه ليس صحيحا حل البرلمان في هذه الظروف، إذ لا يزال يتعين على دراغي تعيين رئيس الحكومة الجديد".

وتابع: "أفترض أنه سيختار شخصا يضمن استمرارية السياسة التي سار عليها قصر كيجي حتى اليوم".

وأشار إلى أنه "لا فرق بين رومانو برودي وبرلسكوني من ناحية السن، فلماذا الأول جيد للمنصب دون الثاني؟".