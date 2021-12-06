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حكم بالسجن على زعيمة ميانمار.. والتهم: معارضة الجيش وكورونا

6
DECEMBER
2021
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أصدرت محكمة في ميانمار، الاثنين، حكما بالسجن 4 سنوات على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.
 
وأدينت أونغ سان سو تشي بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحتها.
 
وقال المتحدث زاو مين تون لـ"فرانس برس"، إن سو تشي "حكم عليها بالسجن لعامين بموجب البند 505، وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".
 
وكان الجيش في ميانمار قد أعلن حالة الطوارئ في فبراير الماضي، بعد اعتقال قادة رئيسيين بالحكومة من بينهم سو تشي بعد فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد.
 
وسبق أن أمضت سو تشي أكثر من 15 عاما قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يفرج عنها في 2010 لتتولى بعد 5 سنوات السلطة في ميانمار.
 
ولعبت سو تشي التي اشتهرت بنبرة حديثها الهادئة دورا حاسما في تسليط اهتمام العالم على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسجله في حقوق الإنسان، مما أهلها للحصول على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر عام 1990، وفي العام التالي نالت جائزة نوبل للسلام.
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