الصين تكافح شبكة لتنظيم رحلات للعب القمار خارج البلاد

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فككت أجهزة الأمن الصينية شبكة قمار غير قانونية، كانت تسعى لنقل مواطنين صينيين إلى خارج البلاد للعب القمار.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم الاثنين، أن أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية الصين الشعبية بدأت التحقيق بعد أن اتصل بها أحد الضحايا الصيف الماضي.

وقالت الشرطة إنها كشفت منذ يوليو من العام الماضي، في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الصينيتين، عن سلسلة كبيرة في مجال القمار بمبالغ تجاوزت 1.6 مليار يوان (أكثر من 250 مليون دولار).

وأشار التقرير الأمني إلى أنه في السنوات الأخيرة، استخدم المجرمون الكازينوهات خارج الحدود والعديد من منصات القمار الدولية عبر الإنترنت في البلدان المجاورة لتوريط مواطنين صينيين في القمار.