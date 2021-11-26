living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشرات القتلى في حريق بمنجم بسيبيريا

26
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت حصيلة الحادث الذي وقع الخميس في منجم للفحم الحجري في سيبيريا إلى 52 قتيلا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر في أجهزة الطوارئ.
 
ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن المصدر قوله إنه "وفقا للمعلومات الأولية، لم ينجُ أحد في المنجم. لقد قتل 52 شخصا".
 
ونقلت هذه الحصيلة وكالتا "ريا نوفوستي" و"إنترفاكس" للأنباء، مشيرتين إلى أن القتلى يتوزعون على 46 عاملا و6 مسعفين.
 
وكانت حصيلة أولية أعلنت عنها السلطات في وقت سابق أفادت بمقتل 14 شخصا في الحادث، هم 11 عاملا وثلاثة مسعفين.
 
ونقل إلى المستشفى حوالي 40 عاملا آخر كانوا في المنجم حين وقع الحادث، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
 
ووفقا لمكتب حاكم المنطقة فإن 285 كانوا في المنجم لحظة وقوع الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد.
 
ووقع الحادث صباح الخميس في منجم ليستفياينايا بمدينة غراموتيينو بمنطقة كيميريفو حيث يتركز العديد من مناجم الفحم في سيبيريا.
 
وقال مكتب الحاكم إن فرق الإسعاف أنقذت الغالبية العظمى من هؤلاء الـ285 شخصا الذين كانوا داخل المنجم، لكن 46 عاملا ظلوا عالقين تحت الأرض وحاولت فرق إنقاذ عدة الوصول إليهم.
 
وظهر الخميس انقطع الاتصال بأحد فرق الإنقاذ هذه وهو مكوّن من ستة أفراد، وما لبثت السلطات أن قررت تعليق عمليات الإنقاذ خشية وقوع انفجار.
 
وأعلنت "لجنة التحقيق الروسية" التي تتولى القضايا الرئيسية في البلاد أنها فتحت تحقيقا بتهمة "مخالفة معايير السلامة" في المنجم.
 
ومساء الخميس أعلنت اللجنة توقيف مدير المنجم ونائبه والمسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الحادث.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout