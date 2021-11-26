محادثات عسكرية قطرية إيرانية في الدوحة

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أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن سالم بن حمد النابت، اليوم الخميس، محادثات في الدوحة مع الملحق العسكري الإيراني لدى قطر، العقيد الركن محمد رضا عليشاهي.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وتعتبر إيران من أقرب حلفاء قطر خاصة منذ فترة الأزمة الخليجية التي استمرت من يونيو 2017 إلى يناير 2021، حينما كان الطرف القطري يتعرض لما يصفه بالحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وسبق أن أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يونيو 2021، أن "الأمن الجماعي" سيشكل الجزء الأساسي في "عقيدة السياسة الخارجية الإقليمية" للحكومة القادمة في إيران.