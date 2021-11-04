خروج الرئيس التشيكي من العناية المركزة

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قالت المتحدثة باسم المستشفى العسكري في براغ، جيتكا زينكي، إن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، الذي يخضع للعلاج في المستشفى، تم نقله إلى جناح عادي وخروجه من غرفة العناية المركزة، اليوم الخميس.

سبوتنيك. وقالت زينكي للصحفيين: "فيما يتعلق بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية ميلوس زيمان، قرر الأطباء المعالجون نقله من العناية المركزة إلى جناح عادي".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل، إنه إذا تم نقل زيمان من العناية المركزة إلى جناح عادي، فلن يكون هناك حاجة للنظر في مسألة إعفائه من سلطاته الرئاسية لأسباب صحية.

يشار إلى أن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، البالغ من العمر 77 عاما، يخضع للعلاج في المستشفى العسكري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.