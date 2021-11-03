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“ثقب أسود” غامض على خرائط غوغل يثير الفضول

3
NOVEMBER
2021
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أثار ظهور “ثقب أسود” تم اكتشافه في خرائط غوغل، الكثير من التساؤلات، بعد أن اكتشف لأول مرة بواسطة أحد مستخدمي Reddit
لتبدأ موجة من النقاشات على موقع Reddit حول ما إن كان هذا “الثقب الأسود” في الواقع جزيرة، أو بوابة لعالم آخر أو قاعدة عسكرية سرية.

وبعد البحث في خرائط غوغل، تبين في النهاية أنه جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية كيرابيتي، وهي معروفة باسم جزيرة فوستوك (Vostok)، بحسب ما نشرته صحيفة “إندبنتدنت” البريطانية.

وبحسب ما نشره موقع businessinsider، فإن الكثيرين علقوا على هذه الظاهرة، أن غوغل غالبا ما يطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع “السرية” لتجنب الكشف عن معلومات حول مكان وجود هذه المواقع، وهو ما أثار التكهنات حول هذه الحالة.

وعلق أحد مستخدمي Reddit: “كان أول ما فكرت به أنه مكان خاضع للرقابة. ليس من المنطقي أن يتحول لون التكوين الطبيعي إلى اللون الأسود في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة”.

وشرح عدد من مستخدمي Reddit أن “الثقب الأسود” كان في الواقع جزيرة فوستوك، وهي جزيرة مرجانية يزعم أنها غير مأهولة على بعد حوالي 2280 كم شرق سيدني، أستراليا.

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