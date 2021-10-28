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البنتاغون: إخراج تركيا من برنامج "إف 35" لا رجعة عنه

28
OCTOBER
2021
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شدد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على أن خروج تركيا من برنامج المقاتلة الأميركية "إف 35" مسألة "لا رجوع عنها"، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".
 
وأوضح المتحدث أنتوني سيميلروث أن هذا الملف "أغلق في سبتمبر من العام الماضي"، وذلك في أعقاب اجتماعات عقدت في أنقرة الأربعاء.
 
واستضافت العاصمة التركية اجتماعات ثنائية مع مسؤولين أميركيين بناء على طلب وزارة الدفاع التركية، لبحث سبل إيجاد تسوية لأزمة إخراج أنقرة من برنامج "إف 35".
 
وقال سيميلروث إنه رغم أن الولايات المتحدة أغلقت الملف بإخراج تركيا من البرنامج، فإن ذلك "لن يمنع استكمال الاجتماعات مع الطرف التركي في الأشهر المقبلة".
 
وطلبت أنقرة أكثر من 100 من المقاتلات الشبح "إف 35"، وكانت تشارك في صنع أجزاء منها.
 
لكنها استبعدت من البرنامج في 2019، بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" التي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات "إف 35".
 
وقالت تركيا إن استبعادها من البرنامج كان مجحفا، وعبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في تطورات إيجابية بهذا الشأن خلال حكم نظيره الأميركي جو بايدن.
 
ورغم استبعاد تركيا من البرنامج وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية التركي في ديسمبر من العام الماضي، فإن وزارة الدفاع الأميركية قالت إنها ستواصل الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية في طائرات "إف 35".
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