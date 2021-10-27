أردوغان يثير غضب بوتن.. والسبب ما يحدث في أوكرانيا

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انتقدت روسيا، الأربعاء، استخدام طائرات مُسيرة تركية الصنع في أوكرانيا، معتبرة أن من شأن الأمر زعزعة الاستقرار في شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه رغم العلاقات المتميزة بين روسيا وتركيا، إلا أن ثمة مخاوف تتحقق من جراء تصدير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكريين الأوروبيين، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار في خط التماس، بمنطقة نزاع جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن وقوع هذه الأسلحة في أيدي العسكريين يتيح لهم شن هجمات مركزة على دونباس، محذرا من أن هذا الأمر "لا يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار، ولا يسهم في تسوية هذه القضية الأوكرانية الداخلية".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من إعلان أوكرانيا تدمير مدفعية للانفصاليين الموالية لروسيا، فيما أنه أول استخدام حربي لطائرة "درون" تركية الصنع.

وأعلن الجيش الأوكراني استخدام الطائرة المسيرة التركية الصنع في الهجوم، ووثق الجيش ذلك بشريط فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".