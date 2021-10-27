واشنطن تكشف عن نواياها الحسنة تجاه بيونغ يانغ وتنتظر الرد

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تضمر أي نوايا عدائية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى أنها تنتظر الرد من الجانب الكوري الشمالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "لقد أوضحنا لكوريا الشمالية أنه ليس لدينا نوايا عدائية تجاهها ومستعدون للتعامل الدبلوماسي معها.. لقد أوضحنا ذلك في سلسلة من البيانات وننتظر الآن ردا".

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين ممثلي البلدين في المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي سيعقد في غلاسكو نهاية الأسبوع الحالي، قال برايس: "ليس لدي علم بأي خطط لمثل هذه الاتصالات".