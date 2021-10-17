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بيسكوف: الساسة الغربيون يفضلون شيطنة روسيا على الاعتراف بأخطائهم

17
OCTOBER
2021
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الساسة الغربيين لا يريدون الاعتراف بأخطائهم التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز ويفضلوا بدلا من ذلك شيطنة روسيا.

 

وردا على سؤال صحفي حول سبب التصريحات الغربية التي تتهم روسيا بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، قال بيسكوف في بث البرنامج التلفزيوني" موسكو الكرملين بوتين" لقناة "روسيا 1": "لقد ارتكبوا (الغربيون) أخطاء. لقد أخطأوا في التقديرات. كانوا يعولون على طاقة الرياح، ولكن الرياح كانت قد انتهت. لم تعد هناك رياح منذ عدة أشهر. وكانوا يعتمدون على السوق الفورية، لكن السوق الفورية انتقلت إلى مكان حيث تكون الأسعار أعلى".

وأضاف: "ولا يمكنهم الاعتراف بأنهم المسؤولون، إذ أنهم الساسة، وسيتم طردهم. ومن الأفضل في مثل هذه الحالة شيطنة أحد. ومن الذي يمكن شيطنته؟ الدب الشرقي الكبير، أي روسيا".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يخف أحدا أثناء توضيحه الآفاق الأوروبية في مجال الطاقة خلال جلسة منتدى أسبوع الطاقة الروسي، موضحا: "كان بوتين يلقي أكثر من مرة مثل هذه التصريحات النوبية، لكنه لم يخف أحدا، سواء في مجال نزع السلاح أو في مجال الأمن أو تغير المناخ. يصف الرئيس (بوتين) الآفاق بشكل جيد جدا. ربما لا يستمعون إليه، لكنهم يفهمون فيما بعد أن هذا هو ما يحدث".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الأربعاء الماضي أثناء تعليقه على قرار محكمة هولندية ألزمت شركة بتخفيض الانبعاثات الضارة بمقدار 45% إن ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية أمر حتمي اذا اتخذت القرارات في هذا المجال من قبل غير المتخصصين. وأضاف بوتين أنه يوجد هناك خطر في أن الهولنديين سيضطرون لاستخدام الزحلاقات بدلا من استخدام السيارات !، مثلما كان عليه الأمر في القرون الوسطى، "لأن التنقل على متن السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية سيكون أمرا غاليا للغاية".

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