قتلى في هجمات بالقوس والسهام بالنرويج.. والشرطة تحقق

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قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات شنها رجل باستخدام قوم وسهام قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء، مؤكدة اعتقال لمهاجم.

وقال المسؤول في الشرطة النرويجية، آيفين آس، خلال مؤتمر صحافي: "للأسف بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح"، في هجمات نفذها رجل باستخدام قوس وسهام في بلدة كونغسبرغ.

وأضاف أنّ الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، لكنّ حياتهما ليست في خطر، موضحا أنّ أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر، في أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وبحسب الشرطة النرويجية، سار المهاجم في أنحاء المدينة وهو يطلق سهاما من قوس على المارة. واعتقل لاحقا، ويجري التحقيق في الدوافع وراء الهجوم.

وأكدت الشرطة أنها ستحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا. وقال آس، للصحفيين: "من الطبيعي أن ندرس ما إذا كان هذا عملا إرهابيا".

وأضاف قائد الشرطة: "تم اعتقال الرجل... طبقا للمعلومات المتوافرة لدينا الآن قام هذا الشخص بتلك الأفعال منفردا".

وذكرت الشرطة النرويجية أن الهجمات نفذت "على منطقة واسعة" من المدينة التي تقع في جنوب شرقي البلاد، والتي يقطنها 28 ألف نسمة.

وقالت وزارة العدل والأمن العام، إن الوزيرة مونيكا مايلاند، تلقت أحدث المعلومات حول الهجمات وتتابع الموقف لحظة بلحظة.