تغريم ملياردير روسي 450 مليون دولار في أمريكا

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نقل رجل الأعمال والمصرفي الروسي، أوليغ تينكوف، دفعة جزائية تبلغ نحو 450 مليون دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بموجب اتفاق مع السلطات الأمريكية.

واشنطن- سبوتنيك. في وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على قبول دفع 448.9 مليون دولار من تينكوف، كعقاب، إلى مصلحة الضرائب الأمريكية قبل إصدار الحكم.

وورد في مستند للمحكمة اليوم، أنه جرى "استلام مبلغ 448 مليون و957 ألف و108 دولارات من أوليغ تينكوف؛ وأُصدر إيصالا بتاريخ 10/08/2021 عبر "فيدواير" (نظام لتحويل الأموال)".

في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أقر تينكوف بأنه مذنب في الكذب على مصلحة الضرائب في عام 2019 بشأن صافي ثروته في نماذج الضرائب للعام الضريبي 2013 بعد أن تخلى عن جنسيته الأمريكية.

ووافق رجل الأعمال، الذي تقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 8.5 مليار دولار، على دفع الضريبة المستحقة، والفائدة القانونية على الضريبة، والتزامات السنوات الأخرى التي اعترف بأنه مدين بها بالإضافة إلى غرامة الاحتيال.

أوصت وزارة العدل الأمريكية أيضا بتغريم تينكوف مبلغ 250 ألف دولار إضافي خلال جلسة النطق بالحكم التي من المقرر عقدها فعليا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.