مصر.. السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الهيروين

A + A -

قضت محكمة جنايات بنها في مصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتشكيل عصابي مكون من رجلين وامرأة، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بمخدر الهيروين والحشيش، وحيازتهم سلاحا ناريا.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 932 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 347 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن "المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مخدر الهيروين والحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مرخص (فرد خرطوش)، وعددا من الطلقات من ذات العيار على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف أن "المتهمين قاموا بالإتجار بالهيروين والحشيش المخدر وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهم، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية تمكنت من ضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين وزنت كيلو و300 غرام من مخدر الحشيش، وسلاحا ناريا ومبلغا ماليا، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارته".

وتابع أن "النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات بالقضية، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحياز أسلحة نارية دون ترخيص، لتصدر المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين".

ناصر حاتم ـ القاهرة