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الصين: لن نتخلى عن مبدأ عدم الاستخدام الأول للسلاح النووي

14
OCTOBER
2021
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أكدت الصين التزامها بالمبدأ الذي يقضي بأنها لن تكون أول من يستخدم السلاح النووي، مشيرة إلى أن أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار.

وقال مستشار البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة، وو جيانجيان، أثناء جلسة اللجنة الأولى للجعمية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن "الصين منذ أول أيام امتلاكها السلاح النووي تعهدت بعدم استخدامها أولا مهما كانت الظروف، وبلا شك وعدت بعدم استخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية وفي المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وكذلك بعدم التهديد باستخدامها".

وأكد الدبلوماسي أن الصين تدعم نظام عدم الانتشار النووي وتدعو إلى نزع السلاح النووي، ولكن ليس جميع الدول ملتزمة بهذا المبدأ.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أعمال الولايات المتحدة التي "تعزز التحالفات وتقوي الثلاثي النووي"، مما "يقوض الأمن والاستقرار العالمي".

وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن تنفذ التزاماتها بشأن نزع السلاح النووي لتحث الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه العملية.

وأكد أن القدرات النووية الصينية لا تزال عند المستوى الضروري لضمان أمن البلاد، مشددا على أن هذه السياسات لم ولن تتغير.

يذكر أن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مختصة بشؤون الرقابة على الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكان المبعوث الأميركي لشؤون عدم الانتشار النووي، جيفري إيبرهاردت، قد اتهم الصين بزيادة القدرات النووية لتفوق الحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس.

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