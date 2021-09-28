حزب "السعادة" التركي لأردوغان: أسس العدل في بلادك أولا!

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انتقد تمال كارمولا أوغلو رئيس حزب "السعادة" التركي ذي التوجه الإسلامي، الكتاب الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتحدث فيه عن "عالم أكثر عدلا".

وقال كارمولا أوغلو إن "أردوغان أصدر كتابا بعنوان "عالم أكثر عدلا ممكن"، ولكن يجب عليه أن يطبق العدل أولا في بلاده".

وتوجه إلى أردوغان قائلا: "أسس العدل أولا في بلادك قبل أي شيء، بعدها لنر ماذا سيحدث".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك سلام وحرية تفكير في أي مكان دون أن تكون الأولوية للعدالة".

وأشار إلى أنه "لا يمكن إقامة العدل بالكلمات، وأن العدل ليس عملا يتحقق بالخطابات الرنانة وإنما بالممارسات الفعلية".

وقال: "لا يمكنك إقامة العدل بتأليف كتاب. لا يمكنك إقامة العدل بسن القوانين دون تطبيقها".

المصدر: "زمان"