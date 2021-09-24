living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"البيت المعجزة".. كيف نجا وحده من بركان لا بالما؟

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وسط أنهار من الحمم البركانية المتدفقة من ثورة بركان بجزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية، نجا منزل بشكل مثير للدهشة والاستغراب، حتى أطلق عليه رواد منصات التواصل الاجتماعي اسم "البيت المعجزة".

وحسب صورة التقطها المصور الإسباني ألفونسو إسكاليرو وتناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بدا البيت كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة متفحمة شديدة القتامة، حيث حرقت الحمم البركانية كل شيء في طريقها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المنزل مملوك لزوجين دنماركيين متقاعدين لا يعيشان في الجزيرة.

وقال الزوجان إنهما "يشعران بالارتياح" لأن منزلهما لا يزال موجودا في مكانه، بمنطقة احترق معظم منازلها.

ونقلت صحيفة "إل موندو" الإسبانية عن آدا مونيكيندام، السيدة التي تعهدت بناء المنزل مع زوجها، أنها قالت: "دخلنا جميعا في نوبة بكاء عندما أخبرت أصحاب المنزل المحبوب أنه سليم".

إلا أن مونيكيندام أوضحت أنه "من المحزن معرفة أن المنزل بمفرده، من دون أن يتمكن أي شخص من الاعتناء به".

واستمر بركان "كومبري فييخا" في إطلاق الحمم في الهواء حتى الخميس، محدثا انفجارات مدوية، في حين كسا الرماد الأسود المنطقة المحيطة به، وسعت السلطات لتوفير مأوى للآلاف الذين اضطروا للفرار.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأيام السابقة.

ويتقدم سيل الحمم الحمراء والسوداء ببطء باتجاه الغرب منذ يوم الأحد، حارقا كل ما يمر به.

ودمرت الحمم أكثر من 200 منزل، ولم يعد بمقدور آلاف السكان العودة لبيوتهم، وقالت الحكومة الإقليمية في جزر الكناري إنها ستشتري مشروعين سكنيين يضمان 73 عقارا لمن أصبحوا بلا مأوى.

وأفادت تقديرات بأن البركان تسبب في خسائر عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو (102 مليون دولار).

وقال مختصون بدراسة البراكين إن الغازات الناتجة عن الانفجار البركاني ليست ضارة بالصحة، لكن سحابة سميكة تمتد الآن لنحو 4.2 كيلومتر في الهواء، تثير مخاوف بخصوص الرؤية بالنسبة لرحلات الطيران.

ولا يزال المطار مفتوحا، لكن السلطات طلبت من الطيارين الابتعاد عن موقع الانفجار البركاني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout