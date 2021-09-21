سعيد يعد بقانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه

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كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحسب وسائل الإعلام التونسية، عن أنه سيعين رئيسا للحكومة في القريب العاجل، مشيرا في الوقت نفسه إلى "استمرار سريان التدابير الاستثنائية".



وأضاف سعيد في كلمة ألقاها من سيدي بوزيد: "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه"، لافتا إلى أن "الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات، التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول".



إلى ذلك، أكدت النائب في البرلمان المجمد عن "حركة الشعب"، ليلى حداد، أن كلمة الرئيس قيس سعيد حملت رسائل إيجابية ومطمئنة وليس فيه تفرقة بين التونسيين. واعتبرت حداد أن تلك الكلمة "أوضحت للرأي العام وللأحزاب السياسية عما سيقوم به الرئيس خلال الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن خطابه له "دلالات واضحة"، وهو "في إطار تصحيح مسار الثورة".