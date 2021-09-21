مصر: ندعم الجهود الرامية لتحقيق تسوية شاملة في ليبيا

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون ومجلس الأمن.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري التقى في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقد جدد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

كما أكد حرص مصر على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصة على ضوء الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.



وشدد شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570، انتهاء بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيدا بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامة نحو استكمال خارطة الطريق.

المصدر: "الشروق"