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جريمة بشعة تهزّ مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع!

19
SEPTEMBER
2021
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جريمة بشعة شهدتها محافظة الفيوم، حيث قام أحد الجزارين بقتل زوجته ذبحاً وقام بشقها نصفين في الطريق العام بمركز سنورس.
في التفاصيل، تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمقتل زوجة جزار في إحدى الميادين العامة مذبوحة بداية من الرقبة حتى نهاية البطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل السيدة على يد زوجها الذي قام بالاستسلام للأجهزة الأمنية، مع رصد الأجهزة الأمنية لحالة جثة زوجته التي تلقت العديد من الطعنات بداية من الصدر حتى نهاية البطن، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى سنورس المركزي.
وأشارت تحريات المباحث إلى أن سبب قتل الجزار لزوجته، كان إثر مشاجرة عنيفة بين الزوجين، وذلك بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة، ما دفع زوجته إلى ترك منزل الزوجية والانتقال إلى منزل والدها، وبعد شجارهما مرة أخرى وطلبها الطلاق منه، قام باللحاق بها إلى أحد الميادين، وقام بطعنها عدة طعنات وذبحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث هدد الجزار كل من حاول أن يتدخل لإنقاذ زوجته.
وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة لتقوم بمباشرة التحقيقات، حيث قررت النيابة العامة تشريح الجثة لكتابة تقرير تفصيلي حول أسباب الوفاة. وأشار العديد من شهود العيان، إلى أن الجزار قام بتسليم نفسه بعد ارتكابه للجريمة، واعترف بتفاصيل الجريمة، كما أكدوا أن زوجته كانت دائمة الشجار معه.

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