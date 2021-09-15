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إيران: شددنا الإجراءات الأمنية في منشآتنا النووية والمفتشون تأقلموا معها

15
SEPTEMBER
2021
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أعلنت إيران عن تشديد الإجراءات الأمنية في منشآتها بشكل منطقي ومعقول، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة.

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي عبر "تويتر": "تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية بشكل منطقي ومعقول".

وأضاف أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا تدريجيا مع القواعد والتعليمات الجديدة"".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زار طهران يوم الأحد الماضي، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وقد تقرر في البيان المشترك بعد اللقاء، أن يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبديل بطاقات الذاكرة لعدد من اجهزة الرقابة، والتي سيتم الحفاظ عليها في إيران بختم مشترك".

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