تحديد موعد القمة العالمية لمكافحة كورونا

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أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة جائحة كوفيد-19 بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر.

ودعت الإدارة الأمريكية إلى عقد القمة في بيان نقلته الصحيفة، جاء فيه: "خلال القمة المرتقبة سيدعو الرئيس بايدن رؤساء الدول، الحكومات والمنظمات الدولية، رواد الأعمال والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية للتوحد من أجل إنهاء جائحة فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن، جو بايدن، يعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة كوفيد-19 في أقرب وقت، وقد تجري الفعالية في نهاية سبتمبر/أيلول، ومن المرجح عقد القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب مصادر مطلعة، أشارت إليهم صحيفة "بوليتيكو"، من المخطط تكريس القمة لتدابير الاستجابة على جائحة كوفيد-19، وأيضا للجهود العالمية في التطعيم ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 41 مليون إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ671 ألف وفاة نتيجة المرض.