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توافق إيراني إماراتي على إجراء مشاورات بشأن قضايا إقليمية ودولية

9
SEPTEMBER
2021
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أكدت إيران والإمارات يوم الأربعاء على الحاجة للتشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب الحكومة الإيرانية، "هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي مع وزير خارجيتنا، حسين أمير عبد اللهيان، بتعيينه وزيرا للخارجية، مستعرضا اللقاءات السابقة ومشددا على الصداقة الطيبة بين البلدين الجارين".

وأكد وزير خارجية إيران، وفقا للبيان: "على العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، وأثناء استعراض التطورات في المنطقة، أكد على أهمية المشاورات بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

كما أشار عبد اللهيان إلى "الاجتماع الأخير مع الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأكد الموقف الإيجابي لقادة البلدين في دعم تنمية العلاقات بين البلدين".

وفي نهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه تحدث مع الشيخ محمد بن راشد على هامش مؤتمر بغداد، ورحب بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات التجارية والاقتصادية.

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