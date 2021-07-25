أميركا تدمر هدفا في تجربة "الأكثر تعقيدا" حتى الآن

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قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة اعترضت أحد هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط إلى الشمال الغربي من هاواي، السبت.

وقالت الوكالة إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره.

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا، لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأميركية على الساحة العالمية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وقوات جيشها وكذلك حلفائها.

واستهدف اختبار اليوم السبت اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأميركية.

وقالت الوكالة إن الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا التي أجرتها حتى الآن.