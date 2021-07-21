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"طالبان" تفرج عن عدد من أسرى قوات الأمن الأفغانية عقب اتفاق مع الحكومة

21
JULY
2021
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أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، اليوم الأربعاء، أنها أفرجت عن عشرات الأسرى من القوات الأمنية التابعة للحكومة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في وقت اتفق فيه الطرفان على تسريع مفاوضات التسوية في العاصمة القطرية الدوحة.
 
وذكرت القناة الأولى الأفغانية أنه "تم الإفراج عن 80 سجينا في ثماني محافظات، وذلك بعد إعلان حركة طالبان عزمها الإفراج عن العشرات من الجنود الأفغان المحتجزين لديها بمناسبة العيد".
 
وجاء ذلك، بعد ساعات من اتفاق مع الحكومة الأفغانية، حول تسريع التفاوض السياسي، ووقف أعمال العنف ضد المدنيين؛ وذلك رغم عدم الاتفاق على هدنة خلال فترة العيد.
 
وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان" المتشددة، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.
 
وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.
 
غير أن الطرفين اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف؛ فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات في الدوحة.
 
وعقدت في الدوحة، السبت الماضي، لقاءات "عالية المستوى"، للتوصل لتسوية للأزمة التي تعيشها البلاد؛ في وقت تتوسع سيطرة حركة "طالبان" ميدانيا، وتقول الحكومة إنها تعمل على استعادة الأماكن التي استولت عليها الحركة.
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