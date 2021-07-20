قوات تيغراي تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية في الجيش الإثيوبي

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أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيغراي بيانا كشفت فيه هوية أحد أهم أسراها من القوات الإثيوبية النظامية.

وقالت الجبهة في بيانها العسكري إن العقيد أول ياسين، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيغراي.

ونشر نشطاء ومدونون صورا قالوا إنها للعقيد أول ياسين الذي سقط بيد قوات جبهة تحرير تيغراي.