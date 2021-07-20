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وثائق تكشف رفض بيل كلينتون تناول الشاي مع ملكة بريطانيا

20
JULY
2021
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كشفت وثائق، رفعت عنها السرية، أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (1993-2001)، وخلال زيارته الأولى إلى لندن إبان فترة ولايته، رفض تناول الشاي مع الملكة إليزابيث، مفضلا الذهاب للتسوق كسائح، حسبما أفادت صحيفة "ذي غارديان".
 
موسكو- سبوتنيك. وقال فيليب بارتون، السكرتير الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك توني بلير: "كان (كلينتون) ممتنًا للغاية لدعوة جلالة الملكة، وتمكن من الرفض بأدب".
 
وذكرت الصحيفة أن كلينتون رفض أيضا دعوة لتناول العشاء، مع بلير، في مقر إقامته بضاحية "تشيكرز" بالعاصمة البريطانية.
 
ووفقاً للصحيفة، التي نقلت عن بيانات من الأرشيف الوطني، قرر كلينتون الذهاب للتسوق؛ "وأعرب عن رغبته في تجربة المطبخ الهندي".
 
واستقبلت إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، في يونيو/حزيران الفائت، في قلعة "وندسور"، بعد انتهاء قمة مجموعة السبع. وقال بايدن للصحفيين، بعد اللقاء، إن الملكة ذكرته بوالدته.
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