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أرملة رئيس هايتي تتحدث.. وتكشف "سبب الاغتيال"

11
JULY
2021
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قالت أرملة رئيس هايتي القتيل جوفينيل مويس، اليوم السبت، إن أعداء غير ظاهرين قاموا بترتيب اغتياله لوقف التحول الديمقراطي مع تصاعد الصراع على السلطة في البلاد.
 
وأكدت مارتين مويس التي أصيبت أيضا في الهجوم إن زوجها استهدف لدواع سياسية، بحسب رويترز.
 
وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، الأربعاء الماضي، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.
 
وقال، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".
 
واتهمت السلطات في هايتي فرقة اغتيال تتألف من 26 كولومبيا واثنين من هايتي يحملان الجنسية الأمريكية باغتيال الرئيس. وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الكولومبيين ربما جرى التعاقد معهم لحراسة الرئيس.
 
وقالت مارتين "لقد أرسلوا مرتزقة لقتل الرئيس في منزله مع أفراد أسرته بسبب الطرق، والمياه، والكهرباء، والاستفتاء وأيضا الانتخابات المقررة في آخر العام حتى لا يتم الانتقال (الديمقراطي)".
 
وكان الرئيس الراحل، الذي اتهم قوى‭‭ ‬‬تعمل في الظلام بالضلوع في اضطرابات قائمة منذ سنوات وتحدث عن ساسة معارضين ورجال أعمال يعارضون محاولاته تطهير العقود الحكومية والسياسة، قد اقترح تنظيم استفتاء لتغيير الدستور.
 
وكان الاستفتاء المقرر في 26 سبتمبر/ أيلول مع انتخابات رئاسية وتشريعية سيلغي منصب رئيس الوزراء وسيغير النظام التشريعي وسيعزز صلاحيات الرئاسة.
 
وقد أفادت صحيفة "لا سيمانا" الكولومبية، بأن مدير أمن رئيس هايتي المغتال، ميريتري إيرارد، أكثر من السفر إلى كولومبيا، حيث يتهم عسكريون متقاعدين من أمن الرئيس بتنظيم اغتياله.
 
وكان مكتب المدعي العام في عاصمة هايتي، بورت أو برانس، قد أوعز في وقت سابق، باستجواب الأشخاص المسؤولين عن أمن الرئيس المغتال، جونيفيل مويس، فقد أصيب الرئيس بـ12 طلقة نارية، في حين لم يصاب أحد من عناصر أمنه بضرر.
 
يشار إلى أن الهيئات الأمنية في هايتي ألقت القبض على 20 شخصا مشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس جونيفيل مويس، ومنهم 18 شخص كولومبي واثنين أمريكيين من هايتي.
 
هذا وطلبت هايتي في وقت سابق، من الأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة في تأمين البلاد ولا سيما البنية التحتية الرئيسية وذلك بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
 
وتوفي الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله، الأسبوع الماضي.
 
وكان مويس (53 عاما)، قد تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.
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