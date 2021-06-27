دليل لقاحات كورونا: كل ما تريد معرفته عن الأنواع والآثار الجانبية وفوائد التطعيم

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نقدم لك ما تريد معرفته حول أنواع لقاحات كورونا المختلفة وفوائد الحصول على اللقاح، إجابة على أسئلتك، والأثار الجانبية للتطعيمات الواقية من "كوفيد 19" (فيروس كورونا) وآثارها الجانبية.

شكل فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي اجتاح كوكب الأرض العام الماضي تهديدا كبيرا للجنس البشري، مع تسجيل بضعة ملايين من الوفيات، فيما ينظر إلى لقاحات كورونا المضادة للفيروس على أنها طوق النجاة من هذه الجائحة التي لا يعرف حتى الآن مصدرها الفعلي.

حتى يومنا هذا حصد كورونا حياة أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص حول العالم من بين أكثر من 176 مليونا و765 ألف مصاب حول العالم، بحسب موقع "وورلد ميتر".

وسابق العلماء الزمن من أجل تطوير لقاحات فعالة وآمنة ضد كوفيد-19 خلال وقت قياسي، فكان الإعلان عن عدد من اللقاحات التي استخدمتها دول مختلفة بالعالم بنسب فاعلية مختلفة، مع بعض الآثار الجانبية.

وشهد العالم حملة تطعيم هي الأكبر في التاريخ، وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 2.33 مليار جرعة لقاح في 176 دولة حول العالم، أي ما يوزاي 30 جرعة لكل 100 شخص، ما يعني وجود فجوة هائلة بين برامج التطعيم في الدول المختلفة.

أنواع لقاحات فيروس كورونا والفرق بينهم

وتعددت أنواع لقاحات فيروس كورونا التي ظهرت حتى الآن وجرى استخدامها بشكل موسع وتشمل لقاح "فايزر-بيونتيك"، و"سبوتنيك v" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم".

ويختلف كل لقاح عن الآخر لاسيما فيما يتعلق بتركيبته وآلية عمله، اهم لقاحات كورونا هي:

لقاح فايزر- بيونتيك

يعتمد اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمركية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية على تقنية الحمض النووي الريبوزي (آر إن إيه)، تلك المادة الوراثية التي تحفز جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للموجودة على سطح الفيروس والهدف هو إنتاج الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس الحقيقي حال مهاجمته للجسم.

وتتطلب سلامة اللقاح البقاء عند درجة حرارة تتراوح بين 60-80 درجة مئوية تحت الصفر، لحماية فاعلية المادة الفعالة، وهو ما حدى بـ "فايزر" إلى إنتاج حاويات خاصة لعملية حفظ ونقل اللقاح.

واللقاح وتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 16 سنة وأكبر، وهو فعال بنسبة 91.3 % ويتم أخذ جرعتين من اللقاح بفارق زمني من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو أول لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ في يناير/كانون الثاني الماضي.

لقاح موديرنا

تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية بنفس التقنية التي يعتمد عليها لقاح فايزر (آر إن إيه)، إلا أنه يتميز عن الأخير بقدرته على تحمل درجة حرارة أعلى خلال التخزين والنقل تتراوح بين 15 - 25 درجة مئوية تحت الصفر، وحصل في مايو/آيار الماضي على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهو فعال بنسبة 91.4%.

لقاح سبوتنيك V

كان لروسيا السبق في الإعلان عن إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في العالم وذلك في شهر أغسطس/آب 2020، ليصبح لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره "مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة"، منذ ذلك الوقت أحد أهم وأفضل 3 لقاحات في العالم.

اللقاح قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العالم يمكنه الاعتماد عليه مثل الكلاشينكوف، في إشارة للبندقية الروسية الأكثر شهرة وانتشارا.

ويعتمد اللقاح الروسي على استخدام فيروس من النوع البارد المعدل وراثيا تم تصميمه بحيث يكون غير ضار كناقل يعمل على إيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية، والتعرف على فيروس "كوفيد-19" ومقاومته حال الإصابة به.

و"سبوتنيك V" عبارة عن جرعتين بفارق زمني 21 يوما، ويمكن تخزينه في ظروف أفضل من سابقيه عند درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، ونظرا لفعاليته العالية التي تتجاوز97% وسهولة نقله وتخزينه بات اللقاح متوفرا في أكثر من 67 دولة، وتراكمت الحجوزات عليه، لتعلن 20 شركة في 13 دولة البدء في إنتاجه داخلها.

ورغم استخدام العشرات من دول العالم للعقار وإجازته من قبل حكوماتها، لم يصدر بعد موافقة منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ لـ "سبوتنيك V"، وسط ترجيحات بأن تكون تلك الخطوة وشيكة.