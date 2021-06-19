تركيا تتسلم 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

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تسلمت تركيا خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الذي انتجته شركة سينوفاك الصينية وذلك في الوقت الذي عبر فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في انتعاش قطاع السياحة.

وتسارعت وتيرة برنامج التطعيم في تركيا الأسبوع الماضي حيث يجري تطعيم أكثر من مليون شخص يوميا منذ يوم الاثنين.

وتوفر تركيا اللقاحات التي أنتجتها سينوفاك وفايزر وبايونتيك .

وأجازت وزارة الصحة التركية أيضا الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنيك في) الروسي.

ويواجه قطاع السياحة في تركيا حالة من الركود للصيف الثاني على التوالي بسبب قيود السفر الدولية ولكن قد يتلقى القطاع دفعة في وقت لاحق إذا استمرت وتيرة التطعيم على ما هي عليه وتراجع حالات الإصابة بالفيروس التي تصل الآن إلى نحو ستة آلاف حالة يوميا.

وخلال قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أجرى أردوغان محادثات يوم الاثنين الماضي مع زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة ملف السياحة إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.

وقال اليوم إن تلك المحادثات "تؤتي ثمارها".

وأضاف في إشارة إلى قرار روسيا استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا بدأت الدول ذات الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة لدينا في تخفيف قيود السفر. اعتبارا من الثلاثاء إن شاء الله سترفع روسيا الحظر.