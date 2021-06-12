واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الانتخابات المقبلة في إثيوبيا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" بشأن المناخ الذي ستُجرى فيه الانتخابات في إثيوبيا يوم 21 يونيو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نطالب السياسيين وقيادات المجتمع برفض العنف والامتناع عن تحريض الآخرين عليه".

يذكر أن هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، كانت قد قررت إجراء الانتخابات التشريعية في الـ21 من يونيو المقبل، وذلك بعد تأجيلها مرتين، الأولى بسبب كورونا والثانية لأسباب لوجستية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا في أغسطس 2020 لكن رئيس الوزراء أبي أحمد أرجأها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقرر استثناء إقليم تيغراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيغراي"، التي أدرجتها الحكومة المركزية مؤخرا في قائمة "المنظمات الإرهابية".

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد.