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البرازيل تعتزم السماح للمتعافين من كورونا بالتخلي عن ارتداء الكمامة

11
JUNE
2021
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كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الخميس، عن اعتزام بلاده السماح للأشخاص الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو المتعافين من الإصابة بالفيروس بالتخلي عن ارتداء الكمامة.
 
قال بولسونارو إن وزير الصحة يعد إجراء يقضي بعدم حاجة هؤلاء الأشخاص لارتداء الكمامة، بحسب وكالة "رويترز".
 
الرئيس البرازيلي الذي عارض الإغلاقات والتباعد الاجتماعي على الرغم من أن بلاده بها ثاني أكبر تفشي للوباء فتكا في العالم، قال في خطاب إن الحجر الصحي ينبغي أن يكون للأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى.
 
 وفي فاعلية سياحية، قال الرئيس البرازيلي إن الوباء وضع قطاع السياحة في "العناية المركزة"، ولكنه يتعافى الآن.
 
وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء تسجيل 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2723 وفاة جراء كورونا.
 
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 17 مليونا و122 ألفا و877 منذ بداية الجائحة، في حين تزايد العدد الرسمي للوفيات إلى 479515، وفقا لبيانات الوزارة.
 
وهذا هو ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.
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