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بريطانيا تقرر السماح لحضور غير محدود في حفلات الزفاف

10
JUNE
2021
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من المقرر السماح لعدد غير محدود من الأشخاص بحضور حفلات الزفاف، حتى لو اضطرت الحكومة إلى تأجيل موعد رفع الإغلاق العام الذي يطلق عليه "يوم الحرية" إلى ما بعد 21 يونيو/ حزيران.
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن جونسون إن الجميع يمكنهم ملاحظة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الرفع الكامل للحظر الذي طال انتظاره بسبب الانتشار السريع للسلالة الهندية من فيروس كورونا.
 
وتابع جونسون: "في الوقت ذاته يجري وضع خطط لتخفيف قيود معينة اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الشهر، يشمل ذلك رفع الحد الأقصى لحضور حفلات الزفاف البالغ 30 شخصًا، ليتم السماح لحشود أكبر بكثير بحضور مثل تلك الاحتفالات.
 
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو زعماء دول السبع الكبار خلال القمة التي ستنعقد الأسبوع القادم لإتمام عمليات التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 في العالم كله قبل نهاية عام 2022، وقال رئيس الوزراء: "العالم يعول على أننا سنتمكن من التغلب على أكبر مهمة في حقبة ما بعد الحرب".
 
وأضاف قائلا: "التغلب على كوفيد وقيادة الاستعادة العالمية المبنية على قيمنا المشتركة. تطعيم اللقاح قبل نهاية العام القادم سيصبح أهم إنجاز في تاريخ الطب".
 
وأضاف: "أدعو زملائي، زعماء دول السبع الكبار للانضمام إلينا حتى ننهي هذه الجائحة الخبيثة، وأنا أعد بأننا لن نسمح قط للدمار الذي تسبب به فيروس كورونا بالتكرار".
 
ومن المرتقب أن يناقش زعماء السبع الكبار خلال القمة، سبل زيادة توريدات اللقاح ودعم إمكانية الوصول العادلة إليه، وأيضاً مسائل حماية المناخ.
 
كما سيدعو رئيس الوزراء البريطاني زملاءه إلى اتخاذ التزامات معينة لتطعيم العالم بأكمله باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية عام 2022.
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