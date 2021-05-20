لافروف يمزح بشأن لقاء بوتين وبايدن

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طرح أحد الصحفيين سؤالا بشأن احتمال عقد القمة الروسية الأمريكية، على وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، عقب لقائه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة ريكيافيك.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن فحوى السؤال كانت هل وافقت موسكو على عقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي. وجاء رد لافروف بمثابة مزحة، إذ قال: "لسنا بدائرة الجمارك لكي نعطي ضوءا أخضر".

وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، قد صرح في وقت سابق، بأن الاتفاق النهائي لعقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن ليس موجودا بعد.

ومن جانبه قال أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الثلاثاء (18/5/2021) إن الطرف الأمريكي ينتظر عقد لقاء رئيسي الدولتين في الأسابيع القليلة المقبلة.