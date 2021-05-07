كوريا الجنوبية.. الجيش يسعى لتحسين نوعية الوجبة للجنود بعد تعرضه لانتقادات

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجيش سيحاول رفع متوسط تكلفة الوجبة اليومية لأفراد الخدمة لـ 10,500 وون (9 دولارات) بالعام المقبل بعد ورود انتقادات بشأن سوء تغذية الجنود.

وناقش وزير الدفاع، سوه أوك، الزيادة والإجراءات الأخرى خلال اجتماع مع القادة العسكريين، بحسب الوزارة، وتبلغ تكلفة الوجبة الحالية للقوات 2,930 وون، أي أقل من المتوسط لطلاب المدارس الثانوية البالغ 3,625 وون.

وتعرض الجيش لانتقادات بعد إرسال سلسلة من الصور وغيرها من المعلومات المتعلقة بظروفهم المعيشية السيئة، مثل جودة الوجبة وقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد المفرطة، إلى حساب "الفيسبوك" الذي يعمل بمثابة لوحة إعلانات مجهولة لأعضاء الخدمة.

وقالت الوزارة، إنها ستنظر في سبب لجوء القوات إلى القنوات الخارجية لجعل أصواتهم مسموعة والنظر في تطوير نظام جديد لتحسين الاتصال لتخفيف الصعوبات التي يعاني منها المجندون.

ويسمح رسميا للجنود العاديين باستخدام هواتفهم المحمولة بعد العمل منذ العام الماضي على الرغم من أن التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو تسجيل الصوت لا تزال محظورة.

وقال الوزير سوه، للقادة في بداية الاجتماع "إنني آخذ سلسلة الحوادث الأخيرة على محمل الجد".

وأضاف "آمل في تولي أقصى قدر من الاهتمام لإيجاد توازن بين الحفاظ على وضعية الاستعداد والاستجابة لكوفيد-19 وحماية حقوق الإنسان لأفراد الخدمة".