وفيات كورونا اليومية في الهند تبلغ رقما قياسيا

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كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة.

ومع تسجيل هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد فقط، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء إلى 226,188 حالة وفاة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382,315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما ستقرر محكمة في نيودلهي اليوم الأربعاء ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

من جانبه قال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، "الإغلاق هذا الأسبوع هو الخيار الوحيد الآن بسبب افتقار الحكومة لأي استراتيجية"، وفقا للأسوشيتد برس.

ستقرر محكمة نيودلهي العليا ما إذا كانت ستوجه اتهامات ازدراء لمسؤولين لتحديهم أمرها تلبية متطلبات الأكسجين لأكثر من 40 مستشفى في العاصمة، يواجه من تثبت إدانته عقوبة بالسجن 6 أشهر أو دفع غرامة مالية.

واستدعت المحكمة اثنين من مسؤولي وزارة الداخلية لجلسة اليوم الأربعاء.

قال القاضيان فيبين سانغي وريكا بالي "يمكنكم وضع رؤوسكم في الرمال مثل النعامة، لكننا لن نفعل ذلك"، وأضافا أن الحقيقة المروعة هي أن المستشفيات تقلل عدد الأسرة، وتطلب من المرضى الانتقال إلى أماكن أخرى.

تستمع المحكمة إلى التماسات قدمتها العديد من المستشفيات ودور رعاية المسنين التي تعاني من نقص إمدادات الأكسجين.