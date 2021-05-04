البنتاغون: روسيا لا تزال تبقي قوات كبيرة على الحدود مع أوكرانيا

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اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن روسيا لا تزال تبقي قوات "كبيرة" في المناطق الحدودية مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن "نوايا" السلطات الروسية فيما يخص هذا الإجراء "غير واضحة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "لا تزال تبقى هناك قوات كبيرة.. من غير الواضح حتى الآن ما هي نواياهم".

وسبق أن أعربت أوكرانيا والولايات المتحدة والدول المتحالفة معها عن قلقها من "حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا"، بينما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية تنقل قواتها من مكان إلى آخر داخل حدود البلاد وفقا لرؤيتها، وهذا الأمر لا يهدد أحدا ويجب ألا يقلق أحدا.

وجاء الحشد العسكري الروسي وسط تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، وتزايد مخاوف من وقوع أعمال عدائية على نطاق واسع.

ولاحقا أعادت روسيا معظم هذه القوات إلى قواعدها، فيما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن سحب القوات من المناطق الحدودية مع أوكرانيا لا صلة له بضغط الغرب، مشددا على رفض روسيا أي تحذيرات من الخارج حول تحركاتها العسكرية داخل حدودها.