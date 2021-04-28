واشنطن تحث الموظفين الحكوميين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان في أقرب فرصة

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طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من موظفيها الحكوميين مغادرة العاصمة الأفغانية كابول في أقرب وقت ممكن، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد الشهرالمقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية في تحذير بشأن السفر اليوم الثلاثاء: "تأمر الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة في كابول الذين يمكن أداء مهامهم في أماكن أخرى".

وجاء في التحذير أيضا: "المواطنون الأمريكيون الراغبون في مغادرة أفغانستان يجب أن يغادروا في أسرع وقت ممكن على متن الرحلات التجارية المتاحة".

وشهدت أفغانستان تصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.

وأعلن ميلر، يوم الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغان.