بلينكن أكد على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الخميس و"جدد التأكيد على التزام

الولايات المتحدة تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الأردن".

جاء اتصال بلينكن في أعقاب أزمة سياسية في الأردن، وبعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على الدعم الأمريكي القوي للمملكة ولقيادة الملك عبد الله.

وقال العاهل الأردني أمس الأربعاء إن الفتنة وُئدت، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة، الذي اتهمته الحكومة بأن له صلة بمساع لزعزعة استقرار البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن أشاد في اتصال اليوم الخميس بالملك على "قيادة الأردن الراسخة التي تعمل على تشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".