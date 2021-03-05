عمدة مدينة أرجنتينية يحمل صورة بوتين أثناء تطعيمه باللقاح الروسي

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ظهر عمدة مدينة روكي بيريز الأرجنتينية، حاملا صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء تطعيمه باللقاح الروسي، "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

ونشر العمدة، خوان كارلوس غاسباريني، صورته هذه في حسابه الشخصي على "تويتر"، وعلق: "أحضرت هذه الصورة لأني فخور بها، قالوا إنه سيسممنا، وهو ينقذ حياتنا".

وقال غاسباريني لوكالة "نوفوستي": "أردت أن أشكر (بوتين) على ما فعله للأرجنتين. كم عدد الأرواح التي أنقذها هذا اللقاح؟ .. ما فعلته أنا هو وسيلة للتعبير عن الاحترام".

وأضاف في حديثه: "أي شخص متعلم يعرف ما يمكن أن يفعله الروس، هم يكتسبون معارف علمية كبيرة".