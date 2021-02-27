الرئيس الأرمني يرفض قرار باشينيان بإقالة قائد أركان الجيش

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رفض الرئيس الأرمني، أرمن سركيسيان، السبت، إقالة قائد أركان الجيش على يد رئيس الوزراء نيكول باشينيان بعد تحدثه عن محاولة انقلاب عسكري ضده، في حين دعت المعارضة الجيش للانتفاض ضد الأخير.

وبحسب مكتب الرئاسة، فقد أعاد الرئيس سركيسيان إلى الحكومة طلب إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ووجه اعتراضات على إقالته.



ووفقا للدستور، فإنه في حال قدم رئيس الوزراء التماسا جديدا في هذا الشأن، فيمكن للرئيس إما أن يوقع عليه أو يحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية.

ويستعد البرلمان لعقد جلسة استثنائية لبحث الأزمة السياسية.