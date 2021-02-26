هجوم إلكتروني على مختبر أبحاث كورونا بجامعة أكسفورد

A + A -

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن مختبرا لأبحاث كورونا بجامعة أوكسفورد تعرض لهجوم إلكتروني.

وقالت الصحيفة إن الهجوم نفذته عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية وسط مخاوف من أنها كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر.

وأوضحت أن الهجوم استهدف قسم البيولوجيا البنائية المعروف باسم "ستروبي"، والذي يجري بحثا على "كوفيد 19".

ولم تعلق جامعة أوكسفورد على الفور على طلب التعليق، ولكنها أكدت للصحيفة أن القسم تعرض لهجوم إلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجامعة قوله: "لقد حددنا المشكلة وقمنا باحتوائها، ونجري الآن المزيد من التحقيقات".

وذكرت مصادر أمنية أنه من غير الواضح من يقف وراء الهجوم، لكنها لم تستبعد أن تكون دولة معادية هي من تقف وراء محاولة اختراق المختبر الذي يجري أبحاث على فيروس كورونا المستجد.