بوتين: الغرب يحاول تقويض أمننا وتنميتنا

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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجهزة الأمن الروسية إيلاء اهتمام خاص بالكشف عن اتصالات الإرهابيين بأجهزة المخابرات الأجنبية..

وشدد الرئيس خلال اجتماعٍ لجهاز الأمن الفيدرالي على أن روسيا تواجه سياسةَ احتواء تهدف إلى تعطيل تنميتها وتقويض قيمها، مضيفا أن حمايةَ المواطنين الروس من التهديدات الداخلية والخارجية على رأس أولويات قيادة البلاد، وأن هناك حملة إعلامية موجهة في الخارج ضد إنجازات روسيا الطبية ، بما في ذلك نجاحاتها في محاربة فيروس كورونا.. إلى ذلك وصفت الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد شخصيات روسية على خلفية قضية نافالني، بـ"السيرك"، معتبرة أن ما يحدث أمرٌ مخطط له مسبقا...

فماهي التحديات الأمنية التي تواجه روسيا في المرحلة المقبلة؟ إلى أين تسير علاقتها مع الغرب؟