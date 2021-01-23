بلد أوروبي يسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

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فادت السلطات الصحية البرتغالية، يوم الجمعة، بتسجيل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا، تزامنا مع رصد وفيات وإصابات قياسية بالعدوى.

وقال معهد "ريكاردو جورجي" الصحي: "نحن نتبع التدابير القانونية اللازمة لإجراء اختبارات سريعة من أجل كسر سلسلة العدوى المحتملة".

وأعلنت السلطات الصحية البرتغالية، الجمعة، عن تسجيلها 234 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في زيادة غير مسبوقة لهذا المؤشر الذي يشهد ارتفاعات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

وتشهد البرتغال بالتالي ارتفاعات غير مسبوقة لمؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الـ5 على التوالي، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 20 يناير 219 حالة، وفي 21 يناير 221.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض بعد أن تم فرض الإغلاق العام يوم 14 يناير.