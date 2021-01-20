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أفاد المتحدث الرئاسي في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، بأنّ وزير الخارجية سيبوسيسو مويو توفي بعد إصابته بمرض "كوفيد-19".



وأضاف المتحدث أن مويو (61 عاماً) فارق الحياة في مستشفى محلي في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وكان مويو جنرالا سابقاً في الجيش وذاع صيته على مستوى البلاد، عندما أعلن عن الانقلاب العسكري الذي أدى للإطاحة بالرئيس الراحل روبرت موغابي في تشرين الثاني عام 2017.



وتشهد زيمبابوي ارتفاعاً حاداً في الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث تم تسجيل أكثر من نصف إجمالي الحالات، التي تبلغ 28675 إصابة و825 وفاة، منذ عيد رأس السنة الجديدة.