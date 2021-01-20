القبض على جندي أمريكي بتهمة محاولة مساعدة "داعش"

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كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على جندي في الجيش، على خلفية محاولته مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وصرحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنه جرى القبض على الجندي في تهم اتحادية تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنه حاول مساعدة التنظيم الإرهابي على نصب كمين للقوات الأمريكية.

وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأمريكي

"متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطني المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن إلى 12 عنصرا لارتباطهم بجماعات متطرفة.

وأكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون أنهم "مستعدون لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب" غدا الأربعاء.

وكانت الحكومة الأمريكية قد استبعدت عنصرين من الحرس الوطني بالجيش اليوم، في البعثة الأمنية المسؤولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غدا الأربعاء، قبل أن تشير إلى أن العدد ارتفع إلى 12 بعدها بساعات.