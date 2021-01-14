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مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة "بتكوين" فيها 240 مليون دولار

14
JANUARY
2021
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ينسى الكثير من الناس كلمات المرور الخاصة بحساباتهم الإلكترونية المختلفة، لكن ما حدث مع مبرمج ألماني يشكل مأساة قد تؤرقه لبقية حياته، بعد أن نسي كلمة المرور "لمحفظة إلكترونية" تحتوي على عملات بتكوين المشفرة، تصل قيمتها إلى 240 مليون دولار.

وتعود القصة لنحو 10 سنوات، عندما حصل ستيفان توماس، وهو مبرمج ألماني المولد مقيم في الولايات المتحدة، على 7 آلاف عملة بتكوين، نظير مقطع فيديو صممه للعملة المشفرة.

وفي ذلك الوقت، فإن قيمة البتكوين الواحدة لم تتعد بضعة دولارات، لذا لم يعر الرجل اهتماما كبيرا لها، وخزنها على قرص صلب بمثابة محفظة إلكترونية، وكتب كلمة المرور على ورقة، إلا أنه فقدها لاحقا.

واليوم، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار العملة الرقمية، لتصل الواحدة منها إلى نحو 34 ألف دولار، قرر توماس فتح محفظته الإلكترونية والاستفادة من الثروة الهائلة التي حصل عليها، والتي تقدر بـ240 مليون دولار.

وكانت الصدمة عندما لم يتمكن توماس من تذكر كلمة المرور الصحيحة، بالرغم من محاولته 8 مرات. ولم يتبق له الآن إلا محاولتين فقط، قبل أن يفقد الثروة وتتشفر للأبد، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

من جانبه، نشر رئيس الأمن السابق في فيسبوك، أليكس ستاموس، تغريدة على حسابه في تويتر، عرض فيها خدماته على توماس لقاء 10 بالمئة من المبلغ.

 

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