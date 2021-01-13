العثور على ضابط اسرائيلي مقتولاً

A + A -

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أنه تمّ العثور، ليل الثلثاء-الاربعاء، على ضابط متقاعد من الجيش الإسرائيلي مقتولاً في حرش قريب من منزله في مستوطنة “سنسنا” الواقعة في منطقة جبل الخليل.



وأشارت إلى أن القتيل يُدعى آفي هار ليف وهو ضابط احتياط برتبة مقدم وطبيب أيضاً، مُضيفة أنه كان عائداً بعد لقاء مع وحدة الاحتياط التي يخدم فيها في الجيش الإسرائيلي، وقد عثر على جثته وهو مرتدياً الزي العسكري.



وأفاد موقع "سروجيم" العبري، من جهته، أن الضابط قُتل بإطلاق النار عليه.



وفتحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً لمعرفة أسباب مقتله.