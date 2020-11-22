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قصة نجاة "لا تصدق".. يعود للحياة بعد توقف قلبه لـ45 دقيقة

22
NOVEMBER
2020
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شهدت الولايات المتحدة الأميركية حادثة غريبة من نوعها، حيث عاد شخص للحياة مجددا وذلك بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى 45 دقيقة. 
 
وعثر على مايكل كنابينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، في متنزه يقع على جبل رينييه بواشنطن، ونقل لمستشفى "هاربورفيو" الطبي في سياتل، حيث عجز الأطباء عن إعادة قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية.
 
وكانت المفاجأة حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن طبيبة وحدة العناية المركزة في المركز جينيل بادولاك قولها، إن قلب كنابينسكي عاد للنبض مجددا بعدما توقف لـ45 دقيقة، مضيفة أنه "عاد من الموت".
 
وعثرت السلطات المتخصصة بالإنقاذ على كنابينسكي بعدما ضلّ طريقه الأسبوع الماضي في متنزه الحديقة الوطنية، حيث كان الجو شديد البرودة، ووجد متجمدا وفاقدا للوعي، فضلا عن توقف قلبه.
 
وفور وصوله إلى قسم الطوارئ، أعطي كنابينسكي علاجا يعرف بـ"الأكسجة الغشائية خارج الجسم"، وهي تقنية توفر دعما طويل الأمد للقلب والجهاز التنفسي للأشخاص الذين لا يستطيع القلب والرئتين تأمين كمية كافية من تبادل الأوكسجين أو التروية للحفاظ على الحياة.
 
وبحسب بادولاك فإن جهاز "الأكسجة الغشائية" نجح بعد مرور 45 دقيقة في إعادة تدفق الدم بجسم كنابينسكي، ليقوم الفريق الطبي بعدها لتدفئته وصولا لدرجة الحرارة المثالية لعمل القلب الذي وجهوا له مجددا صدمات كهربائية لتحفيزه على العمل مجددا.
 
وعقب نجاح الفريق الطبي في إعادة إنعاش قلب كنابينسكي، انحصر اهتمامه بإمكانية تعرض الدماغ لأي أضرار دائمة أثناء توقف القلب عن العمل.
 
وبعد مرور يومين كاملين أفاق كنابينسكي دون أن تظهر عليه أي أعراض لإصابات دماغية، حيث قال لاحقا: "لم أستوعب ما حدث بعدما استيقظت من سباتي. أشكر الجميع في المستشفى لعدم تخليهم عني. أنا حي الآن وأتنفس".
 
وغادر كنابينسكي المستشفى بعد مرور ثمانية أيام بناء على توصيات من الأطباء الذين أشرفوا على حالته وقالوا إنه سيتعافى قريبا بشكل تام.
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