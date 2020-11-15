living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب الإهمال... إيفانكا ترامب تنقل أبناءها إلى مدرسة أخرى

15
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجها جارد كوشنر، نقلا أبناءهما إلى مدرسة جديدة، وذلك بسبب عدم اتباعهما بروتوكولات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
 
وبحسب وكالة التلغراف اليهودية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر متعددة، فإن جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب أخرجا أطفالهما من المدرسة النهارية، بعدما اشتكى آباء آخرون من أن الزوجين لا يلتزمان ببروتوكولات فيروس "كورونا".
 
وأفادت الوكالة أنه تم سحب الأطفال من مدرسة ميلتون جوتسمان اليهودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أسبوعين من يوم الانتخابات، وانتقلوا إلى أكاديمية ملفين جيه بيرمان العبرية في ماريلاند.
 
وذكرت أن أبناء إيفانكا ترامب وجاريد جوشنر في زيارة مدرسة ميلتون جوتسمان عندما انتقلت العائلة إلى واشنطن بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
 
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مدرسة ميلتون جوتسمان أن الأطفال "انسحبوا من المدرسة".
 
فيما قال ثلاثة من الآباء في مدرسة ميلتون جوتسمان أن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر سحبا أطفالهما بعد أن اشتكى آباء آخرون من أنهما لم يلتزموا ببروتوكولات فيروس كورونا التي وضعتها المدرسة للعائلات، وتطلب من أفرادها "تجنب استضافة أو حضور التجمعات الكبيرة حيث لا تكون تدابير التباعد الاجتماعي المناسبة ممكنة".
 
وتم رصد كوشنر وترامب في الأسابيع الأخيرة وهما يحضران تجمعات كبيرة ولا يتبعان إرشادات التباعد الاجتماعي.
 
وفي 29 سبتمبر/ أيلول، لم ترتدي إيفانكا ترامب الكمامة خلال مناظرة والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة آنذاك.
 
كما أن كوشنر كان على اتصال وثيق بمستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، قبل أن تثبت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
 
وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 2 أكتوبر / تشرين الأول أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لم يذكر مسؤولو مدرسة ميلتون متى كان آخر اتصال للأطفال مع جدهم، في الوقت الذي أظهر أن اختبار كلا من كوشنر وترامب بشأن "كورونا" جاء "سلبيا" بعد أنباء تشخيص الرئيس.
 
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، مزاعم وكالة التلغراف اليهودية، وقالت لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي في بيان "إن المصادر التي تهاجم قرار الأسرة بشأن الأفضل لأطفالها في خضم الوباء أمر مخز".
 
وقالت: "كما هو الحال بالنسبة لجميع العائلات، فإن اختيارات التعليم هي قرارات شخصية عميقة وهم لا يدينون لأحد، خاصة الثرثرة الهابطة التي تسعى للحصول على اهتمام الصحافة".
 
كما لم ترد مدرسة ميلتون جوتسمان على الفور على طلب التعليق بشأن انتقال أبناء إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر لـ"بيزنس إنسايدر".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout